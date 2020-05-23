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В России горела третья за месяц больница, есть жертвы

Комментариев: 2
Три человека погибли из-за пожара, который произошел в больнице Татарстана. Причиной, по данным СМИ, стало оборудование.

В России произошел очередной пожар со смертельным исходом в больнице. Это уже третий случай с начала мая. На этот раз пожар случился в Зеленодольске в Татарстане, погибли три человека, и несколько пострадали, сообщает в субботу, 23 мая, Интерфакс.

Источник издания сообщил, что причиной пожара стало "оборудование", установленное в сосудистом отделении больницы, однако, какое именно не сообщается.

Администрация больницы утверждает, что среди пострадавших больных COVID-19 не было. В пожаре погибли трое людей и несколько пострадали. Также 88 человек эвакуировали.

Площадь пожара составила 3-5 квадратных метров.

Ранее в больнице Санкт-Петербурга погибли пять пациентов больных COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. А до этого один человек погиб из-за пожара в московской "коронавирусной" больнице.

Позже стало известно, что больницы США отказались от пожароопасных российских аппаратов ИВЛ.

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Теги: Россия, Больница, пожар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nytxcdeer    23.05.2020, 08:48
Оценка:  -22
nytxcdeer
В России хотя бы есть больницы,а у нас,благодаря американскому андрогину по фамилии Супрун,больниц всё меньше и меньше.Соответственно и пожаров в больницах практически нет.То же самое и с коронавирусом.Чем меньше тестируем людей,тем меньше заразившихся.20 тысяч?Правда?Не смешите мои яйца,клоуны!
shk67    23.05.2020, 08:19
Оценка:  -1
shk67
Бред какой-то! 1 погибший на 1-2 метра квадратных?
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