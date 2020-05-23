В Китае впервые с января нет новых случаев COVID-19

В больницах еще находятся 79 пациентов с вирусом, только у девяти из них заболевание протекает в тяжелой форме.

В течение минувших суток на материковой части Китая впервые с января не выявили в ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что в медицинских учреждениях Китая еще находятся 79 пациентов с вирусом (за минувший день выздоровели трое), только у девяти из них вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. Число инфицированных, прибывших из-за рубежа, за все время составило 1 711, из них 1 670 уже выздоровели. Количество заразившихся коронавирусом, приезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти полностью закрыта для иностранцев, однако сохранены несколько международных авиарейсов, которыми и могут воспользоваться китайские граждане.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,3% заразившихся. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки статистики), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае не осталось регионов, где число заразившихся превышает 30. Первое место по количеству инфицированных занимает провинция Цзилинь, там лечение проходят 24 человека. На территории 19 из 31 административной единицы инфицированных нет совсем, в остальных - от одного до примерно 20.

Напомним, накануне в Китае сообщали о четырех новых случаях коронавируса за сутки.

А несколько дней назад сообщалось, что в Китае изолировали больше 100 млн человек из-за вспышки коронавируса.

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