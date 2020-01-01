В Мексике обнаружили захоронения людей и мамонтов

Останки нашли во время подготовительных работ перед строительством аэропорта. Всего найдены скелеты 60 мамонтов и 15 человеческих захоронений.

В Мексике ученые выявили останки 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского периода. Об этом сообщается на сайте мексиканского Национального института антропологии и истории.

Отмечается, что останки были выявлены на месте строительства нового международного аэропорта Фелипе Анхелеса в Мехико.

"Обнаружение и восстановление скелетов приблизительно 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского времени на месте строительства международного аэропорта имени генерала Фелипе Анхелеса позволит продвинуться в понимании эволюции бассейна Мексики", - говорится в сообщении на сайте института.

По мнению археологов, найденные экземпляры мамонтов относятся к виду Mammuthus columbi, который населял Северную Америку в период плейстоцена, завершившийся 12 тысяч лет назад.

В нескольких километрах от обнаруженных останков в ноябре была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14,5 тысяч лет, однако в данном случае речь идет о естественной гибели животных, вероятно, утонувших в болотистой местности.

Человеческие захоронения, также обнаруженные археологами, принадлежали фермерам, которые были захоронены недалеко от поселения вместе с горшками, мисками и глиняными статуэтками. Обнаруженная керамика указывает на возраст поселения, которое находилось на этом месте в VIII-X веках нашей эры.

Ученые заверяют, что расположение раскопок не повлечет перепланировки или отмены строительства аэропорта, а также что находки были сделаны именно благодаря ведущимся работам.

В планах историков и минобороны, которое выступает строителем, включить часть археологических находок в состав музея-заповедника на территории комплекса аэропорта.

Ранее мексиканские археологи нашли баню индейцев XIV века. Сооружение построено из саманных блоков и облицовано магматической породой. Перед этим в джунглях Мексики нашли тысячелетний дворец майя.

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