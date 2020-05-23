В Британии таксист умер от плевка пассажира, не желавшего платить за проезд

Клиент оплевал водителя со словами "У меня коронавирус, и теперь он есть и у тебя". Спустя три недели таксист умер в больнице.

Водитель такси в Лондоне скончался в больнице после того, как пассажир оплевал его и заразил коронавирусом. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило The Mirror.

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Отмечается, что 61-летний таксист Тревор Белль вез пассажира, который по приезду отказался заплатить водителю девять фунтов стерлингов (293 грн – ред.) и оплевал его со словами: "У меня коронавирус, и теперь он есть и у тебя".

После произошедшего состояние Белля ухудшилось, у него появились симптомы инфекции. Через несколько дней мужчину госпитализировали, после чего он три недели боролся за жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

Друг таксиста Дэмиен Бриггс рассказал, что Белль недавно стал дедушкой. "Он был веселым человеком, который всегда находил способ заставить других улыбнуться и забыть о проблемах. Печально, что он заразился во время работы", - сказал Бриггс.

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На странице сайта GoFundMe родным погибшего удалось собрать шесть тысяч фунтов (195 тыс. грн) - вдвое больше, чем планировалось, чтобы оплатить его похороны и организовать поминки.

Напомним, ранее Под Сумами мужчина, вернувшийся из Германии, пошел работать таксистом. Мужчина нарушил правила карантина.

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