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В Британии таксист умер от плевка пассажира, не желавшего платить за проезд

Комментариев: 9
Клиент оплевал водителя со словами "У меня коронавирус, и теперь он есть и у тебя". Спустя три недели таксист умер в больнице.
Незадолго до смерти Тревор Белль стал дедушкой
Незадолго до смерти Тревор Белль стал дедушкой
mirror.co.uk

Водитель такси в Лондоне скончался в больнице после того, как пассажир оплевал его и заразил коронавирусом. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило The Mirror

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Отмечается, что 61-летний таксист Тревор Белль вез пассажира, который по приезду отказался заплатить водителю девять фунтов стерлингов (293 грн – ред.) и оплевал его со словами: "У меня коронавирус, и теперь он есть и у тебя".

После произошедшего состояние Белля ухудшилось, у него появились симптомы инфекции. Через несколько дней мужчину госпитализировали, после чего он три недели боролся за жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

Друг таксиста Дэмиен Бриггс рассказал, что Белль недавно стал дедушкой. "Он был веселым человеком, который всегда находил способ заставить других улыбнуться и забыть о проблемах. Печально, что он заразился во время работы", - сказал Бриггс. 

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На странице сайта GoFundMe родным погибшего удалось собрать шесть тысяч фунтов (195 тыс. грн) - вдвое больше, чем планировалось, чтобы оплатить его похороны и организовать поминки.

Напомним, ранее Под Сумами мужчина, вернувшийся из Германии, пошел работать таксистом. Мужчина нарушил правила карантина.

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Теги: такси, Великобритания, таксист, Коронавирус, плевок
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Комментариев (9)
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Lobzik1    24.05.2020, 05:15
Оценка:  +5
Lobzik1
бред .если бы он обратился к врачам сразу
jupiters    23.05.2020, 16:30
Оценка:  -3
jupiters
так само надо гройсмана опювати за те що неплатив лiкарнянi///ggflkj//ппадло
Rikstal    24.05.2020, 00:55
Оценка:  +12
Rikstal
не получится! Гройсман хитрый, он в маске ходит, а таксист был без маски.
Иван    23.05.2020, 11:59
Оценка:  -10
Иван
Полный бред!
Не верю или самовнушение!!!
Недавно мы человека хоронили от естественной старости, предложили 10 000 грн что бы написать что умер от коронавируса.
Rikstal    24.05.2020, 00:53
Оценка:  +8
Rikstal
и кто же это предложил такое? может чтобы НЕ писать "от коронавируса" - в такое можно поверить!?
nytxcdeer    23.05.2020, 10:38
Оценка:  -37
nytxcdeer
Это и есть цивилизованная Европа,к которой мы так мечтаем приобщиться?Так среди наших"нерабов"таких уродов пруд-пруди.В общем мы уже в Европе.))))))))))))
МаксимУм    23.05.2020, 11:29
Оценка:  +20
МаксимУм
Пассажир из роисси был?
Meritus    23.05.2020, 10:24
Оценка:  +25
Meritus
Скільки ж гівна плаває по світу.
xapi3mat    23.05.2020, 10:15
Оценка:  +25
xapi3mat
гниды есть везде
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