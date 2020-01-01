Трамп объяснил, зачем принимал гидроксихлорохин

Американский лидер начал пить таблетки после выявления коронавируса у двух сотрудников Белого дома.

Президент США Дональд Трамп начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая COVID-19. Об этом он рассказал в интервью журналистке Шерил Аткиссон, передает в субботу, 23 мая, ТАСС.

"Я настолько верю в него, что прошел курс потому, что у двух людей из Белого дома анализы на коронавирус дали положительный результат. Я подумал, что, возможно, было бы неплохо пройти курс", - рассказал Трамп.

Он уточнил, что принимал препарат на протяжении двух недель.

"Если вы посмотрите, то о гидроксихлорохине потрясающие, восторженные отзывы", - отметил лидер США.

В понедельник глава Белого дома признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

Тем временем, ученые пришли к выводу, что препараты от малярии повышают риск смерти от COVID-19. Сообщается, что гидроксихлорохин и хлорохин не только не приносят пользы пациентам с коронавирусом, но и могут повысить риск летального исхода.

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