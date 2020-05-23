В РФ вновь увеличилось число новых случаев COVID-19

В России немного снизилось число умерших - 139 против рекордных 150 днем ранее, однако, суточный прирост новых случаев вновь увеличился.

В России за сутки выявили 9 434 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, восьмой день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тысяч человек, следует из данных штаба. С начала вспышки заболевания в стране подтверждены 335 882 случая.

Суточный рост числа инфицированных в России составил 2,9% против 2,8% днем ранее.

Новые 846 случаев выявлены в Московской области, 363 - в Санкт-Петербурге, 353 - в Ростовской области, 211 - в Нижегородской области, 171 - в Свердловской области, 148 -в Красноярском крае, 127 - в Республике Дагестан, 125 - в Калужской области, 115 - в Ярославской области, 107 - в Волгоградской области, 103 - в Брянской области, 102 - в Пензенской области и 100 - в Якутии. Симптомов нет у 3966 (42%) новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, достигло 107 936 человек, за сутки выписаны 8 111 пациентов.

Согласно данным штаба, общее число летальных исходов достигло 3 388 человек. За сутки умерли 139 человек против 150 днем ранее.

До этого в России три дня подряд прирост новых случаев заражения находился ниже отметки в девять тысяч.

Также в России заявили о неофициальных испытаниях вакцины от COVID-19 на людях.

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