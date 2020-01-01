Стрельба на военной базе в США: стали известны подробности

Убитый во время стрельбы 20-летний Адам Салим Альсахли выступал с поддержкой неназванного члена группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

Мужчина, открывший стрельбу около базы ВМС США в городе Корпус-Кристи (штат Техас), предположительно высказывался в поддержку радикальных исламистских течений. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные организации SITE Intelligence Group, отслеживающей деятельность экстремистов в интернете.

Согласно ее информации, 20-летний Адам Салим Альсахли, убитый в перестрелке, выступал с поддержкой неназванного члена группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове". Кроме того, он высказывался в пользу "многочисленных радикальных проповедников" из Саудовской Аравии. По словам главы SITE Intelligence Group Риты Катц, об этом свидетельствуют публикации на страницах в социальных сетях, которые предположительно принадлежали стрелку.

Перед этим официальный представитель ФБР Лия Гривс заявила о том, что стрельба рядом с базой ВМС США в Корпус-Кристи имеет отношение к терроризму. При этом она не пояснила, как следователи пришли к такому выводу. Как она добавила, власти разыскивают некое лицо, которое может быть связано с человеком, открывшим огонь.

Напомним, стрельба на КПП базы ВМС США произошла в четверг, была ранена военнослужащая ВМС США. Первоначально ее госпитализировали, однако позднее выписали. Открывший огонь мужчина был убит в перестрелке. На этой базе проходят подготовку пилоты ВМС США.

А в декабре прошлого года в результате стрельбы на территории авиабазы Пенсакола погибли три человека и восемь были ранены. Неизвестного, который открыл стрельбу, убили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. Позже сообщалось, что атаку совершил саудовский военный.

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