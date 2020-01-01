В тюрьме Мексики произошли массовые столкновения: восемь погибших

Заключенные участвовали в спортивных мероприятиях, после чего завязалась драка. В результате три человека были убиты огнестрельным оружием, а четыре других погибли от побоев.

В тюрьме Мексики погибли восемь человек

В тюрьме центрального штата Мексики Халиско произошло ожесточенное столкновение, в результате которого восемь заключенных были убиты и еще восемь госпитализированы с травмами. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает Reuters.

Отмечается, что стрельба произошла в тюрьме Пуэнте-Гранде. Три человека были убиты огнестрельным оружием, а четыре других погибли в результате побоев. Позже власти подтвердили еще одну смерть, после того как девять человек были первоначально госпитализированы.

По данным чиновников, заключенные участвовали в спортивных мероприятиях, после чего завязалась драка.

Пять человек были задержаны за возможную роль в инциденте. В рамках расследования власти проверят, были ли вовлечены в это государственные чиновники. Также отмечается, что это первый подобный случай в тюрьме.

Напомним, полгода назад во время драки в мексиканской тюрьме погибли 16 человек.

Перед этим в панамской тюрьме произошла стрельба, в результате чего 12 человек погибли, 13 были ранены.

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