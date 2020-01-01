В тюрьме Мексики произошли массовые столкновения: восемь погибших
В тюрьме центрального штата Мексики Халиско произошло ожесточенное столкновение, в результате которого восемь заключенных были убиты и еще восемь госпитализированы с травмами. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает Reuters.
Отмечается, что стрельба произошла в тюрьме Пуэнте-Гранде. Три человека были убиты огнестрельным оружием, а четыре других погибли в результате побоев. Позже власти подтвердили еще одну смерть, после того как девять человек были первоначально госпитализированы.
По данным чиновников, заключенные участвовали в спортивных мероприятиях, после чего завязалась драка.
Пять человек были задержаны за возможную роль в инциденте. В рамках расследования власти проверят, были ли вовлечены в это государственные чиновники. Также отмечается, что это первый подобный случай в тюрьме.
Напомним, полгода назад во время драки в мексиканской тюрьме погибли 16 человек.
Перед этим в панамской тюрьме произошла стрельба, в результате чего 12 человек погибли, 13 были ранены.
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