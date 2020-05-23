Правительство пропустило все сроки выплаты процентов по бондам, однако ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.

Из-за невыплаты внешнего долга Аргентина оказалась в состоянии дефолта. Правительство страны не выплатило $500 млн - проценты по трем сериям бондов и не смогло договориться с кредиторами о реструктуризации долга в 17:00 22 мая по нью-йоркскому времени, сообщает AFP.

Вместе с тем, официальные источники издания в правительстве сообщают, что страна продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.

"Мы не платим, но переговоры продолжаются", - заявил источник.

Срок выплаты процентов по бондам истек 22 апреля, но у правительства Аргентины было 30 дней на то, чтобы договориться о реструктуризации части внешнего долга - $ 65 млрд. Переговоры провалились, и правительство объявило, что продлевает до 2 июня срок действия предложения к кредиторам.

Финансовые аналитики тем временем заявляют, что неконтролируемого дефолта не будет, поскольку у Аргентины нет за рубежом такого количества активов, чтобы за счет их ареста можно было покрыть все задолженные обязательства в случае одновременного предъявления бондов на досрочное погашение. По условиям эти облигации должны быть погашены в 2021, 2026 и 2046 годах.

Нынешний фактический дефолт - девятый в истории страны. Предыдущий дефолт Аргентины был зафиксирован в 2014 году. Самый масштабный произошел в 2001 году, он привел к массовым бунтам в стране, а также исключению Аргентины из международных долговых рынков до 2016 года. Но уже в 2017 году Аргентина неожиданно сумела разместить 100-летние долларовые облигации, вызвавшие огромный интерес инвесторов.

Напомним, в феврале Аргентина отказалась платить долги МВФ до выхода из рецессии. Фонд, в свою очередь, отказался списывать долги страны.

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