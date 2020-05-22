В Казахстане посадили местного жителя, воевавшего на стороне "ДНР"

Мужчину выдворили из России, отказав ему в предоставлении убежища, после чего в Казахстане его приговорили к четырем с половиной годам заключения.

В Казахстане суд приговорил к тюремному заключению своего гражданина Евгения Щербака за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне "ДНР". Мужчина лишили свободу на четыре с половиной года. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в канцелярии суда города Костанай, передает Медиазона.

В 2014 году гражданин Казахстана Щербак воевал на стороне сепаратистов "ДНР" в батальоне Спарта, которым командовал ныне покойный гражданин России Арсен Павлов (Моторола).

С октября 2016 года Щербак числился в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. Ранее он просил политическое убежище в России, но ему было отказано из-за "отсутствия оснований".

Щербак находился в Центре временного содержания для иностранных граждан в Челябинске, где у него диагностировали туберкулез.

По информации издания, Щербака выдворили из России в апреле 2020 года за неоднократное нарушение миграционного законодательства.

Напомним, в 2015 году другой воевавший за "ДНР" житель Казахстана получил три года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что молдаванина, воевавшего за "ДНР", на родине посадили в тюрьму на три года.

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