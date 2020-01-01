В Москве сообщили о захвате заложников в банке

Полицейские получили сообщение, что неизвестный удерживает в помещении несколько человек и угрожает взорвать банк.

Российские полицейские проверяют информацию о захвате заложников в отделении Альфа-банка, расположенном в центре Москвы. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявитель сообщил в полицию, что неизвестный угрожает взорвать банк, на место происшествия выехали все экстренные службы города.

По информации источника издания, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. "В его руках желтый пакет, по его словам - со взрывным устройством внутри", - заключил источник. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со злоумышленником.

В настоящее время, по данным источника, на месте работают представители всех оперативных служб. На место выехал Спецотряд быстрого реагирования Росгвардии, добавил источник.

В информационном центре московского транспорта сообщили о перекрытии движения в районе ЧП. "Перекрыто движение по Верхней Сыромятнической от Земляного вала до Верхнего Суздальского переулка", - сказал собеседник агентства.

Напомним, в декабре прошлого года неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы возле здания ФСБ. Позже стало известно об одном погибшем сотруднике ФСБ и нейтрализации нападавшего.

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