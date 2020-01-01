В Москве задержан мужчина, взявший заложников

Спецназ провел штурм здания Альфа-банка. Задержанный находится в неадекватном состоянии, утверждает источник.

В российской столице Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис Альфа-банка на Земляном Валу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 23 мая.

"Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства", – рассказал собеседник агентства и отметил, что при штурме никто не пострадал.

По данным источника, задержанный находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.

В свою очередь Интерфакс сообщает, что одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Ранее в субботу сообщалось, что в Москве в офис Альфа-Банка на Земляном валу вошел мужчина и пригрозил взорвать здание.

По данным самого банка, сотрудники финансового учреждения смогли покинуть помещение. У захватчика остался только один заложник.

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