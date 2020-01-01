В Москве задержан мужчина, взявший заложников
В российской столице Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис Альфа-банка на Земляном Валу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 23 мая.
"Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства", – рассказал собеседник агентства и отметил, что при штурме никто не пострадал.
По данным источника, задержанный находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.
В свою очередь Интерфакс сообщает, что одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.
Ранее в субботу сообщалось, что в Москве в офис Альфа-Банка на Земляном валу вошел мужчина и пригрозил взорвать здание.
По данным самого банка, сотрудники финансового учреждения смогли покинуть помещение. У захватчика остался только один заложник.
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