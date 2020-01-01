Испания разрешит въезд иностранным туристам с июля

Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в Испании, объявил премьер Педро Санчес.

Власти Испании приняли решение открыть страну для иностранного туризма в июле. Об этом сказал премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде в субботу, 23 мая.

"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", – заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

По его словам, "Испании необходим туризм, а для туризма необходима безопасность".

"Безопасность происхождения (туризма) и безопасность направления. Поэтому мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну", – добавил он.

Также Санчес сообщил, что правительство объявит в стране 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии.

"Со вторника правительство одобрит объявление официального траура на территории всей Испании в память о жертвах, – сказал он. – Траур будет длиться 10 дней, это самый продолжительный официальный траур в нашей демократической истории".

В 2019 году Испания установила новый рекорд по числу гостей из-за рубежа. За 12 месяцев в королевстве побывали почти 84 млн иностранцев. В марте этого года число иностранных туристов в Испании сократилось на 64,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Испании приостанавливают выход из карантина. Валенсия стала первым регионом страны, решившим замедлить выход из карантина по причине роста заболеваемости.

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