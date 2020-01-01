В зоопарке Москвы умер аллигатор-долгожитель

Сатурн родился в США примерно в 1936 году и почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк. Оттуда он сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года.

В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн в возрасте около 84 лет. Это очень почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет, сообщает зоопарк на своей странице в Facebookв субботу, 23 мая.

Указано, что Сатурн родился в США примерно в 1936 году, почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года.

Где он провел следующие три года – неизвестно. Британские солдаты нашли его лишь в 1946 году и передали СССР. Уже в июле того года аллигатор прибыл в Москву.

В зоопарке отметили, что почти сразу после прибытия животного появился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке.

"Сатурн был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось – мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации", – рассказали в зоопарке и пообещали увековечить память о Сатурне в Дарвиновском музее.

Напомним, в феврале нынешнего года умерла самая старая собака в Украине. Такса Нора жила в Киеве. Она скончалась в возрасте 19 лет, 8 месяцев и 18 дней.

Также сообщалось, что самая старая птица в мире снесла яйцо на острове Мидуэй в Тихом океане.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet