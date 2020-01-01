В Иране назвали имя виновного в авиакатастрофе украинского Boeing

Иранская сторона заявила, что причина трагедии кроется в "нечеткой информации" министерства обороны страны и недостаточной коммуникации со стороны тех, кто выпустил ракеты.

В Иране нашли виновного в авиакатастрофе над Тегераном Корреспондент

Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что виновным в авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины является оператор ракетной системы. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщил иранский депутат Махмуд Садеки, пишет RadioFarda.

Депутат сообщает, что дал запрос в офис министра и получил письменный ответ от главы ведомства. Так, по словам Садеки, исходя из официального объяснения министра, оператор ракетной системы "вероятно, не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" министерства обороны", когда принимал решение о запуске ракеты.

Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ 22 мая.

Также депутат отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана, разъяснения причин отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны, что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.

Напомним,Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек.

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Также, Украина завяила, что если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН.

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