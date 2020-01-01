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В мире более пяти миллионов случаев COVID-19

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За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа в мире скончались более 5600 человек.
В мире зафиксировано свыше пяти миллионов случаев заражения коронавирусом
В мире зафиксировано свыше пяти миллионов случаев заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения заявляет о росте числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Так, согласно данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более пяти миллионов человек зараженных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные организции, опубликованные в субботу, 23 мая, на сайте ВОЗ. 

Согласно статистике ВОЗ, в мире 5 103 006 человек заразились коронавирусом, из которых за последние 24 часа - 109 536.

Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 282 488.

Всего на планете зафиксировано свыше 333 тысяч летальных исходов, причем 5600 случаев - за прошедшие сутки.

Ранее, сообщалось, что новым очагом распространения коронавируса может стать Латинская Америка. Ситуацию в регионе можно сравнить с пиком пандемии COVID-19 в США и Европе.

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Теги: статистика, ВОЗ, инфекция, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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