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Ким Чен Ын пообещал сдерживать ядерную войну

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Северокорейский лидер впервые за три недели появился на публике. До этого Ким Чен Ын лично присутствовал на открытии завода по производству удобрений, которое прошло в начале мая.
Ким Чен Ын появился на публике и пообещал усилить сдерживание ядерной войны
Ким Чен Ын появился на публике и пообещал усилить сдерживание ядерной войны

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Об этом, в воскресенье, 24 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, в рамках совещания прошло обсуждение мер новой политики по усилению сдерживания ядерной войны.

В рамках заседания была разработана стратегия по ядерному сдерживанию, которая включает в себя "использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

"На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Также, на военном комитете обсудили недостатки северокорейской армии и варианты ее усиления. 

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР опять долго не появляется на публичных мероприятиях. 

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Теги: Северная Корея, КНДР, ядерна програма, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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