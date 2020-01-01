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В 2019 НАТО перехватывал российские самолеты почти 300 раз - СМИ

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Самолеты были перехвачены в европейском воздушном пространстве, часто их замечали над Черным морем.
Самолеты НАТО перехватывали российские самолеты 300 раз за последний год
Самолеты НАТО перехватывали российские самолеты 300 раз за последний год
topwar.ru

Самолеты Северо-Атлантического альянса в 2019 году перехватывали самолеты РФ в европейском воздушном пространстве 290 раз. Об этом со ссылкой на свой источник в НАТО сообщает Радио Свобода в воскресенье, 24 мая.

"В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе", - заявил чиновник, добавив, что активность российских военных самолетов в Черном море возросла с 2014 года.

В частности, на предыдущей неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместному воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря.

Напомним, что ранее НАТО озвучило РФ условия возвращения США к Договору об открытом небе. Россию призывают отменить ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и вблизи границы с Грузией.

Зачем Трамп разрывает Договор об открытом небе

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Теги: Россия, НАТО, самолет, перехват, самолеты, российский самолет
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Источник: korrespondent.net

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