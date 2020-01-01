В 2019 НАТО перехватывал российские самолеты почти 300 раз - СМИ

Самолеты были перехвачены в европейском воздушном пространстве, часто их замечали над Черным морем.

Самолеты НАТО перехватывали российские самолеты 300 раз за последний год topwar.ru

Самолеты Северо-Атлантического альянса в 2019 году перехватывали самолеты РФ в европейском воздушном пространстве 290 раз. Об этом со ссылкой на свой источник в НАТО сообщает Радио Свобода в воскресенье, 24 мая.

"В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе", - заявил чиновник, добавив, что активность российских военных самолетов в Черном море возросла с 2014 года.

В частности, на предыдущей неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместному воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря.

Напомним, что ранее НАТО озвучило РФ условия возвращения США к Договору об открытом небе. Россию призывают отменить ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и вблизи границы с Грузией.

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