Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ватикане музеи открываются после карантина

Комментариев: 0
Посетителям будут мерить температуру, а также их обяжут носить маски и пользоваться антисептиком.
Музеи Ватикана открывают после карантина
Музеи Ватикана открывают после карантина

Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 24 мая.

Отметим, что в местных музеях хранятся некоторые из величайших шедевров эпохи Возрождения, а также древнеримские и египетские артефакты.

При этом для контроля количества людей вводится процедура предварительного онлайн-бронирования билетов.

Посетителям будут проверять свою температуру. Также они должны будут носить маски и пользоваться дезинфицирующим средством для рук. В свою очередь персонал будет носить маски и перчатки, а медработники будут постоянно дежурить.

Такие же условия будут применяться к посетителям папской дачи в Кастель-Гандольфо к югу от Рима.

Напомним, что ранее в Ватикане открыли для верующих собор Святого Петра. Папа Римский Франциск в соборе вознес молитву возле могилы Папы Римского Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году.

Также сообщалось, что у помощника Папы Римского выявили коронавирус. Сотрудник с начала марта работал удаленно и с понтификом не контактировал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ватикан, музей, карантин, музеи, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь