В Ватикане музеи открываются после карантина

Посетителям будут мерить температуру, а также их обяжут носить маски и пользоваться антисептиком.

Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 24 мая.

Отметим, что в местных музеях хранятся некоторые из величайших шедевров эпохи Возрождения, а также древнеримские и египетские артефакты.

При этом для контроля количества людей вводится процедура предварительного онлайн-бронирования билетов.

Посетителям будут проверять свою температуру. Также они должны будут носить маски и пользоваться дезинфицирующим средством для рук. В свою очередь персонал будет носить маски и перчатки, а медработники будут постоянно дежурить.

Такие же условия будут применяться к посетителям папской дачи в Кастель-Гандольфо к югу от Рима.

Напомним, что ранее в Ватикане открыли для верующих собор Святого Петра. Папа Римский Франциск в соборе вознес молитву возле могилы Папы Римского Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году.

Также сообщалось, что у помощника Папы Римского выявили коронавирус. Сотрудник с начала марта работал удаленно и с понтификом не контактировал.

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