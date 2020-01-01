Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за циклона в Южной Азии погибли больше ста человек

Комментариев: 0
Рекордные ливни и порывистый ветер обрушились на Индию и Бангладеш. Разрушено более миллиона домов, оборваны коммуникации и уничтожены посевы.
Больше ста человек погибли при циклоне Амфан
Больше ста человек погибли при циклоне Амфан

Циклон Амфан унес жизни более ста человек в Бангладеш и на востоке Индии. Об этом сообщает Радио Свобода в воскресенье, 24 мая.

Как передают местные власти, циклон, который считается сильнейшим в регионе за последние 10 лет, из-за проливных дождей и порывистого ветра разрушил более миллиона домов и нанес ущерб примерно на 13 миллиардов долларов.

Стихия в целом задела 15 миллионов человек, по меньшей мере 80 погибли в индийском регионе Западная Бенгалия и 22 - в Бангладеш.

Отмечается, что из-за циклона оборванные многочисленные линии электропередач, повреждена система водопровода, а также разрушены дома, уничтожены посевы.

Напомним, что циклон обрушился на Индию и Бангладеш еще 20 мая. Тогда ураган достиг скорости в 185 км/ч, а войска Бангладеш приведены в состояние боевой готовности.

Затем стало известно, что 14 человек стали жертвами циклона Амфан. Максимальная скорость порывов ветра достигала 265 км/ч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Индия, Бангладеш, непогода, циклон, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь