Туристы смогут приехать в Австралию уже в июне

Количество больных коронавирусом в штате Виктория снижается, поэтому власти уверены, что снова смогут открыться для туризма.

Австралия с 1 июня возобновит туризм в штате Виктория, больше всех пострадавшем от COVID-19. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 24 мая.

Туристам разрешат посещать штат со строгими правилами гигиены, плотности и без общих удобств.

"Это все о том, чтобы снова открыться, но делать это, потому что у нас есть новые результаты испытаний, и мы можем быть уверены в том, сколько обнаружено больных коронавирусом в обществе", - заявил премьер-министр штата Даниэль Эндрюс.

Напомним, что ранее в Греции назвали дату начала туристического сезона. Туристам будет разрешено въехать в Грецию, не проводя заранее тест на коронавирус и не проходя обязательный карантин.

Также сообщалось, что Испания разрешит въезд иностранным туристам с июля. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в Испании, объявил премьер Педро Санчес.

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