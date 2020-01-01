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В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ

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Люди вышли на демонстрацию против плана Китая ввести закон о национальной безопасности города, запрещающий антиправительственные призывы.
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга разогнала антиправительственный митинг при помощи слезоточивого газа. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 24 мая.

Протесты начались против нового закона о национальной безопасности города, вызвавшего опасения на финансовых рынках и упреки со стороны иностранных правительств, международных правозащитных групп и некоторых деловых лобби.

Закон предусматривает запрет на антиправительственные призывы, призывы к отделению от Китая и прочие сепаратистские акции. На улицы вышли тысячи людей в знак протеста против плана властей Китая.

Отметим, что власти не планируют принимать его отдельно - таким образом он сразу вступит в силу на территории Гонконга. Центральные власти решили этим законом "урегулировать ситуацию", так как местные власти Гонконга не справились с подавлением антиправительственных настроений.

Напомним, что ранее в Гонконге на фоне протестов прошли местные выборы. Только за первые два часа голосования явка втрое превысила показатель 2015 года. Активисты призвали не ставить голосование под угрозу.

Также сообщалось, что в Гонконге пять человек задержаны по подозрению в убийстве во время протестов. Речь идет о смерти 70-летнего мужчины, работавшего уборщиком. Задержаны три парня и две девушки в возрасте от 15 до 18 лет.

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Теги: митинг, протесты, протест, демонстрации, митинги, Гонконг, акции протеста, слезоточивый газ, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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