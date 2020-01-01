В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ

Люди вышли на демонстрацию против плана Китая ввести закон о национальной безопасности города, запрещающий антиправительственные призывы.

Полиция Гонконга разогнала антиправительственный митинг при помощи слезоточивого газа. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 24 мая.

Протесты начались против нового закона о национальной безопасности города, вызвавшего опасения на финансовых рынках и упреки со стороны иностранных правительств, международных правозащитных групп и некоторых деловых лобби.

Закон предусматривает запрет на антиправительственные призывы, призывы к отделению от Китая и прочие сепаратистские акции. На улицы вышли тысячи людей в знак протеста против плана властей Китая.

Отметим, что власти не планируют принимать его отдельно - таким образом он сразу вступит в силу на территории Гонконга. Центральные власти решили этим законом "урегулировать ситуацию", так как местные власти Гонконга не справились с подавлением антиправительственных настроений.

Напомним, что ранее в Гонконге на фоне протестов прошли местные выборы. Только за первые два часа голосования явка втрое превысила показатель 2015 года. Активисты призвали не ставить голосование под угрозу.

Также сообщалось, что в Гонконге пять человек задержаны по подозрению в убийстве во время протестов. Речь идет о смерти 70-летнего мужчины, работавшего уборщиком. Задержаны три парня и две девушки в возрасте от 15 до 18 лет.

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