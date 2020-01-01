Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о своем спасении

По словам мужчины, первая попытка пилота посадить самолет оказалась неудачной.

Мухаммад Зубаир, один из двух выживших в крушении Airbus A-320, рассказал о собственном спасении. Об этом сообщает местный телеканал.

Читай также: В Пакистане нашли черные ящики разбившегося самолета

По словам мужчины, пилот дважды пытался посадить самолет. Первая попытка оказалась неудачной, во время второй самолет потерпел крушение.

Зубаир рассказал, что во время падения лайнера он потерял сознание и сумел очнуться только после того, как “услышал крики со всех сторон“. Airbus был в огне и дыму.

Мужчина вылез на крыло самолета и спрыгнул приблизительно с 3-метровой высоты.

Огонь - это все, что я мог видеть. Людей я не видел, только слышал их крики. Я отстегнул ремень безопасности и увидел просвет, я пошел по направлению к свету - отметил он

Читай также: МИД рассказало, были ли украинцы среди жертв авиакатастрофы в Пакистане

В авиакатастрофе посчастливилось выжить еще одному человеку - президенту Банка Пенджаба Зафару Масуду. Он получил несколько переломов.

Ранее сообщалось о том, что в Пакистане разбился Airbus A320. Погибли 97 человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.