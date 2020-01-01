Китай заявил, что приближается к новой Холодной войне с США

Власти Китая отвергли нападки США из-за коронавируса и подчеркнули, что от конфронтации проиграют обе страны.

Некоторые политсилы США искажают реальность и провоцируют конфронтацию с Китаем. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая в Twitter в воскресенье, 24 мая.

Кроме коронавируса в США также распространяется и "политический вирус", который направлен на клевету и нападки на КНР, утверждают китайские дипломаты.

"Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные лживые комментарии и теории заговора в отношении Китая… Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань "новой Холодной войны". Это опасная попытка повернуть назад колесо истории", - сказано в заявлении.

И Китай, и США "выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации", добавили в ведомстве.

"У Китая и США разные социальные системы, но это результат разных выборов, сделанных нашими людьми, который мы должны уважать. Также верно, что у нас много разногласий, но это не исключает сотрудничества", - продолжили в МИД Китая.

Наконец, в заявлении сказано, что КНР и США должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, демонстрируя, что это возможно между двумя странами с разными системами и культурами.

Напомним, что ранее в США обсуждали проведение ядерного испытания. Возможность первого с 1992 года ядерного испытания рассматривалась как ответ на угрозу со стороны Китая и РФ.

Также сообщалось, что США ввели санкции против 33 компаний из Китая. Вашингтон внес в черный список ряд китайских организаций за преследование уйгуров и работу над оружием массового поражения.

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