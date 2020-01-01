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В Китае позитивно оценили работу главы ВОЗ

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Тедрос Адханом Гебреусус проделал хорошую работу, а страны продолжат поддерживать ВОЗ, считает Китай.
Китай заявляет, что глава ВОЗ проделал хорошую работу
Китай заявляет, что глава ВОЗ проделал хорошую работу

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреусус проделал хорошую работу. Об этом заявил главный дипломат правительства Китая Ван Йи заявил, передает Reuters воскресенье, 24 мая.

Ван Йи добавил, что "страны с приличием будут поддерживать этот орган".

США придерживаются противоположной позиции относительно ВОЗ. У Трампа считают действия ВОЗ по коронавирусу неэффективными, а сам президент назвал организацию "марионеткой Китая".

Трамп почти ежедневно обвиняет Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе и перекладывает на Китай вину в пандемии, а Китай отвергает все обвинения.

Ранее СМИ сообщили, что США хотят создать свой аналог ВОЗ. Возглавить организацию может Дебора Биркс, которая сейчас отвечает за борьбу с эпидемией коронавируса в США.

Напомним, что ранее Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ. Вашингтон пригрозил полностью прекратить финансирование организации и выйти из ее состава при невыполнении поставленных требований.

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Теги: США, Китай, ВОЗ
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Источник: korrespondent.net

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