Кадыров пошел на поправку - СМИ

По информации СМИ, глава Чечни был доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пошел на поправку. Об этом сообщает Лента со ссылкой на Telegram-канал издания Baza.

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По информации СМИ, Кадыров болен коронавирусом. Он был доставлен в тяжелом состоянии в московскую больницу.

По словам врачей, организм Кадырова хорошо воспринимает терапию и успешно борется с болезнью. Известно, что политик уже самостоятельно передвигается по палате.

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Сегодня Рамзан Кадыров записал аудиопоздравление гражданам Чечни с праздником Ураза-байрам. Соответствующая запись опубликована в Telegram.

Поздравляю всех мусульман России с наступившим праздником разговения Ид аль-Фитр! Пусть Милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны!

Ранее сообщалось о возможном заражении Кадырова COVID-19.

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