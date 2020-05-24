Китай ответил на иски США из-за пандемии

Представитель МИД Китая утверждает, что все иски США лишены фактологической и правовой основы.

В КНР утверждают, что все иски со стороны США нарушает международное право

Китай ответил на множественные иски со стороны США , связанные с коронавирусом, позицию страны выразил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции.

По словам китайского чиновника, иски Вашингтона против Пекина лишены правовой основы и "растаптывают международное право".

"Эти сутяжнические дела, направленные против Китая, лишены фактологической основы, не имеют правовой основы, никаких юридических доказательств, не имеют международных прецедентов, это на сто процентов продукт, не имеющий сертификата качества", — заявил он.

Более того, Ван И отметил, что Китай, как и остальные страны, пострадал от "неожиданно вспыхнувшей эпидемии".

"Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса. Вместе с тем мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Справедливым — означает, что в поиске источника политическое вмешательство должно быть исключено", — добавил глава ведомства.

Как известно, ряд штатов в США подали в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии. Такой же позициии придерживается и глава Белого дома Дональд Трамп, многие американцы также подают иски против Китая.

Напомним, Китай заявил, что приближается к новой Холодной войне с США.

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