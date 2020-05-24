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В РФ жестко ответили Bloomberg за "низкий рейтинг" Путина

Комментариев: 1
По данным издания, рейтинг главы РФ составляет 27%. Российские дипломаты же реальными данными называют показатель в 67,9%.
В РФ жестко ответили Bloomberg за "низкий рейтинг" Путина
В РФ жестко ответили Bloomberg за "низкий рейтинг" Путина
Getty Images

Американские СМИ занимаются “вбросами дезинформации“ , чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ. Так глава Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал недавнюю статью Bloomberg о рейтинге президента. Об этом сообщает Лента. 

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По мнению политика, “атаки США направлены исключительно на дискредитацию президента,  чтобы подорвать доверие и ослабить их“. По его словам, при помощи распространения “недостоверной информации в США пытаются сохранить свое господствующее положение в мире“.

 Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество — это наш президент, который пользуется доверием населения - подытожил Володин

Ранее сообщалось о том, что премьер РФ выписан из больницы после коронавируса.

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Теги: Владимир Путин, РФ, рейтинг
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Комментариев (1)
Shiko    24.05.2020, 18:35
Оценка:  0
Shiko
))) Поржал. Хотя, ничего удивительного-цапы, как обычно, живут в параллельной реальности.
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