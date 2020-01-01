Саммит лидеров G7 могут перенести на конец июня

Встреча лидеров G7 может состояться в конце июня. При этом представители всех стран заинтересованы в личной встрече.

Саммит стран "Большой семерки" (G7), запланированный на 10 июня в Вашингтоне, могут перенести из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, саммит G7 могут отложить на конец июня. При этом лидеры всех стран заинтересованы в личной встрече вместо проведения саммита в онлайн-формате.

"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы очень близки к пику (пандемии - ред.), если уже не достигли его в Вашингтоне", - заявил советник президента США.

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