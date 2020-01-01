Чехия обновила требования к иностранцам для въезда в страну
Справка об отсутствии коронавируса должна быть сделана не более чем за 4 дня до поездки в страну.
В Чехии объявили новые требования пересечения границы иностранцами, теперь для пропуска в страну нужно иметь справку об отсутствии коронавируса, об этом говорится в постановлении правительства об окончании чрезвычайного положения.
Согласно документу, отныне иностранцы, в том числе граждане Украины, кроме заграничного паспорта и действующей визы, должны обязательно иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19.
Справка должна быть сделана не более чем за 4 дня до поездки в страну. В ней должна быть информация о медицинском учреждении, где проводилось тестирование, чтобы в случае необходимости проверить или уточнить указанные данные.
Иностранцы, имеющие справку, будут освобождены от прохождения ообязательного карантина.
Как сообщалось, чешские диппредставительства возобновили выдачу рабочих виз украинцам.
В то же время недавно в Чехии зафиксировали рекордный рост случаев коронавируса за месяц.
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