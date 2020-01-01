Мрия снова доставила медицинский груз в Канаду

В начале этого месяца украинская Мрия уже доставила в Канаду груз медицинского защитного снаряжения.

Украинский самолет Мрия доставил в Монреаль медицинские средства защиты, об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Наша Мрия - снова в Монреале. Это уже второй медицинский груз для Канады силами нашей могучей и прекрасной птицы", - написал Шевченко.

Он также поблагодарил экипаж самолета за удачно выполненный рейс.

"Спасибо Дмитрию Антонову и его команде за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и нашими профи", - отметил посол.

Ранее 1 мая украинская Мрия уже доставила в Канаду груз медицинского защитного снаряжения из Китая, который был рекордным по тоннажу от начала пандемии.

Как сообщалось, Ан-225 Мрия 6 мая доставила в Украину партию гуманитарного груза из Китая.

Перед этим украинский самолет Ан-225 Мрия прибыл в Германию с медицинским грузом из Китая.

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