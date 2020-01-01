Трамп: Я - худшее, что случалось с Россией

Американский лидер уверен, что Владимир Путин не хочет его победы на президентских выборах в США.

Президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на будущих выборах главы государства. Об этом американский лидер заявил в интервью журналистке Шерил Аткиссон, которое было опубликовано 24 мая.

"Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я в хороших отношениях с Путиным, но он это понимает. Он, вероятно, не хочет, чтобы я победил. Я думаю, что я ему нравлюсь, но я уверен, что он не хочет, чтобы я победил", - отметил Трамп.

Он также уверен, что Китай также не хочет его победы на выборах.

Напомним, в 2016 году после избрания Трампа президентом США возник скандал, связанный с российским вмешательством в американские выборы.

В апреле 2019 года Минюст США обнародовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре американского лидера с РФ.



Спецпрокурор установил, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

Москва все обвинения отрицает.

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