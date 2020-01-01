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Трамп: Я - худшее, что случалось с Россией

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Американский лидер уверен, что Владимир Путин не хочет его победы на президентских выборах в США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на будущих выборах главы государства. Об этом американский лидер заявил в интервью журналистке Шерил Аткиссон, которое было опубликовано 24 мая.

"Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я в хороших отношениях с Путиным, но он это понимает. Он, вероятно, не хочет, чтобы я победил. Я думаю, что я ему нравлюсь, но я уверен, что он не хочет, чтобы я победил", - отметил Трамп.
 
Он также уверен, что Китай также не хочет его победы на выборах.
 
Напомним, в 2016 году после избрания Трампа президентом США возник скандал, связанный с российским вмешательством в американские выборы.
 
В апреле 2019 года Минюст США обнародовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре американского лидера с РФ.

Спецпрокурор установил, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.
 
Москва все обвинения отрицает.

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Теги: Россия, США, Путин, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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