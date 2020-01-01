Сундук и салфетку Марии-Антуанетты продали почти за €60 тысяч

На аукцион в Версале было выставлено около 180 предметов, принадлежащих представителям династии Бурбонов и Орлеанского дома.

Дорожный сундук и обеденную салфетку королевы Франции Марии-Антуанетты (1755-1793) продали на аукционе во Франции почти за 60 тыяч евро. Торги состоялись в Версале 24 мая, пишет AFP.

Организатором аукциона стал дом Osenat. Всего на торги было выставлено около 180 предметов, принадлежащих представителям династии Бурбонов и Орлеанского дома. Среди них портреты, скульптуры, книги, документы, личные вещи и украшения.

По словам кураторов аукциона, наибольшую ценность представляла белая дамская салфетка, украшенная орнаментом из лилий и роз, которую использовала Мария Антуанетта во время торжественной трапезы по случаю коронации ее супруга Людовика XVI в июне 1775 года.

Салфетка ушла с молотка за 14,5 тысячи евро, в то время, как ее первоначальная стоимость оценивалась экспертами в 2-3 тысячи евро.

Другим лотом, представляющим интерес для историков, стал дорожный сундук свиты Марии-Антуанетты. Деревянный кофр длиной 111 см и шириной 51 см оценивался в 8-10 тысяч евро, однако был продан почти за 43 750 евро.

По словам экспертов, это достаточно редкий экземпляр, два других аналогичных сундука находятся в коллекциях Версальского дворца.

Также в ходе аукциона был продан медальон из горного хрусталя в форме сердца, в котором хранится прядь Людовика XVI. Его стоимость составила четыре тысячи евро.

Отмечается, что изначально торги должны были пройти 5 апреля, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в 2012 году на аукционе в Париже за 6,8 тысячи евро ушел с молотка рукав платья , которое носила Мария-Антуанетта в тюрьме.

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