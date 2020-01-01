В Чехии разрешили ходить без масок на улице

В стране вступил в силу очередной этап послаблений карантина. При этом обязанность носить медицинские маски в магазинах и транспорте сохранится.

Власти Чехии заявили, что успешно справились с пандемией COVID-19

В Чехии с понедельника, 25 мая, снимается подавляющее большинство социальных ограничений, действовавших из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Как подчеркнули власти страны, такое решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации в республике.

Отмечается, что с 20 апреля чешское правительство поэтапно отказывается от жестких ограничительных мер, введенных в республике на фоне пандемии в середине марта.

Очередной этап послаблений предусматривает отмену требования предохранять на улице органы дыхания. При этом обязанность носить медицинские маски на неопределенное время сохранится в закрытых общественных помещениях: в магазинах, а также для пассажиров общественного транспорта.

В понедельник при условии соблюдения строгих требований санитарии могут возобновить работу гостиницы, фитнес-центры, сауны, рестораны и кафе.

С 25 мая в Чехии будут разрешены посещения в домах престарелых и клиниках для инвалидов, а ученики начальных школ вернутся в классы. Также разрешено проведение общественных мероприятий с участием до 300 человек.

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