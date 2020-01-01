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Советник Трампа сравнил реакцию Китая на COVID с Чернобыльской катастрофой

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Роберт О'Брайен уверен, что Пекин скрывал информацию о коронавирусе, и сравнил это с действиями СССР после аварии на Чернобыльской АЭС.
Дональд Трамп и Роберт О'Брайен
Дональд Трамп и Роберт О'Брайен
 
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с реакцией СССР на Чернобыльскую катастрофу. Об этом 24 мая сообщила газета The Hill.
 
По словам О'Брайена, оба случая власти стран вначале пытались скрыть. При этом он ссылался на минисериал 2019 года Чернобыль.
 
"Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации", - отметил советник.
 
О'Брайен подчеркнул, что "неважно, были ли это местные чиновники или коммунистическая партия Китая, это было сокрытие, и в конце концов мы доберемся до сути".
 
Также он выразил уверенность, что Штаты разработают собственную вакцину ранее, чем Китай, однако допустил возможность попытки похищения информации о ней со стороны Пекина.

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Теги: США, Китай, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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