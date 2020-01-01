В Израиле начался судебный процесс над Нетаньяху

Это первый случай в истории страны, когда действующий глава правительства проходит обвиняемым в уголовном процессе.

В Израиле 24 мая состоялось первое заседание Окружного суда Иерусалима по трем делам, возбужденным в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Оно длилось около часа, сообщила газета The Times of Israel.

Отмечается, что Нетаньяху настаивал на видеотрансляции всего процесса, но суд отказал ему в этом. Внутри зала суда присутствовали порядка двух десятков человек, все они были в защитных масках в соответствии с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Как пишет газета Yedioth Ahronoth, заседание носило технический характер.

По ее утверждению, рассмотрение дел по существу может начаться через полгода или год. Издание напоминило, что дело предшественника Нетаньяху Эхуда Ольмерта было открыто в 2007 году, а в суд оно было передано в августе 2009 года. И лишь в сентябре 2012 года он был признан виновным, а окончательный приговор был вынесен только в мае 2014 года.

К моменту начала судебного процесса над ним Ольмерт уже ушел с поста руководителя кабмина.

Следующее заседание по делам против Нетаньяху состоится 19 июля и будет проходить без участия премьера.

Сам Нетаньяху все обвинения в свой адрес отрицает и называет их "предвзятыми и преувеличенными". Также он заявил, что стал "жертвой охоты на ведьм", которую ведут СМИ и его оппоненты.

Премьер обвинил полицию и прокуратуру в попытке "государственного переворота с помощью ложных обвинений" и призвал к расследованию действий самих следователей.

Напомним, Нетаньяху обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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