Бельгийцы подали иск против властей из-за карантина

Активисты считают, что власти Бельгии скопировали меры Китая по борьбе с COVID-19 без учета европейских норм прав человека.

В Бельгии подали иск против властей из-за введения непродуманного карантина

Группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против государства, МВД и лично главы ведомства Питера Де Крема за ограничение личных свобод и прав во время карантина. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщил телеканал RTBF.

По мнению активистов, власти страны "скопировали предпринятые Китаем меры без учета европейских норм прав человека".

По словам адвоката истцов, "коммунистический карантин неприемлем в Бельгии, было необходимо провести анализ этих мер с точки зрения прав человека".

При этом телеканал не объясняет, почему главным ответчиком является Де Крем, хотя ограничительные меры вводились решением национального Совета безопасности Бельгии.

МВД Бельгии сообщило, что ничего не знает о данном иске, но признает право граждан защищать свои права в суде.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Бельгии число случаев заражения коронавирусом составило 57 092, из них 9 280 человек скончались.

Население страны составляет 11,5 миллиона человек, тесты на коронавирус проводятся только среди инфицированных с острыми симптомами заболевания.

Карантин в Бельгии был введен с 14 марта, а с 4 мая началась поэтапная отмена ограничительных мер , которая может продлиться до конца лета.

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