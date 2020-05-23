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Во Франции женщина-трансгендер впервые стала мэром

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Мари Ко возглавила мэрию Тиюа-ле-Маршенн с населением около 600 человек. Она намерена заняться улучшением условий жизни горожан.
Женщина-трансгендер Мари Ко возглавила мэрию французского городка Тиюа-ле-Маршенн
Женщина-трансгендер Мари Ко возглавила мэрию французского городка Тиюа-ле-Маршенн
lavoixdunord.fr
 
Впервые в истории Франции мэром небольшого городка Тиюа-ле-Маршенн на севере страны стала женщина-трансгендер. Об этом сообщила местная газета La Voix du Nord.
 
Отмечается, что 55-летняя Мари Ко возглавила мэрию городка с населением около 600 человек. За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался.
 
В воскресенье, 24 мая, новый мэр провела первое заседание с участием своей команды.
 
Как сообщила газета, "мадам мэр пообещала направить свою энергию, равно как и энергию депутатов на улучшение условий жизни а Тиюа-ле-Маршенн.

По данным СМИ, Ко - мать троих детей. Ранее она заявила, что ее избрали не потому, что она трансгендерная, а потому что избиратели приняли ее программу.

Напомним, в прошлом году впервые в истории Италии трансгендер Джанмарко Негри баллотировался в мэры и победил.

Моделью Chanel впервые стала девушка-трансгендер

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Теги: Выборы, Франция, мэр, трансгендер
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Источник: korrespondent.net

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