Во Франции женщина-трансгендер впервые стала мэром

Мари Ко возглавила мэрию Тиюа-ле-Маршенн с населением около 600 человек. Она намерена заняться улучшением условий жизни горожан.

Впервые в истории Франции мэром небольшого городка Тиюа-ле-Маршенн на севере страны стала женщина-трансгендер. Об этом сообщила местная газета La Voix du Nord

Отмечается, что 55-летняя Мари Ко возглавила мэрию городка с населением около 600 человек. За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался.

В воскресенье, 24 мая, новый мэр провела первое заседание с участием своей команды.

Как сообщила газета, "мадам мэр пообещала направить свою энергию, равно как и энергию депутатов на улучшение условий жизни а Тиюа-ле-Маршенн.

По данным СМИ, Ко - мать троих детей. Ранее она заявила, что ее избрали не потому, что она трансгендерная, а потому что избиратели приняли ее программу. Напомним, в прошлом году впервые в истории Италии трансгендер Джанмарко Негри баллотировался в мэры и победил. Моделью Chanel впервые стала девушка-трансгендер

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