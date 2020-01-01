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Трамп рассказал, как пишет сообщения в Twitter и Facebook

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Ночью или утром американский лидер публикует посты сам. В остальное время он занят и диктует сообщения помощникам.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп не всегда самостоятельно пишет сообщения в Twitter и Facebook. Иногда он диктует текст своему помощнику, уточнил американский лидер в интервью журналистке Шерил Аткиссон, которое вышло в эфир 24 мая.
 
Трамп отметил, что "иногда надиктовывает" свои сообщения помощнику.
 
"Я делаю и так, и так. Иногда я делаю это сам, например ночью или рано утром. В течение дня я слишком занят, я что-то диктую, и это публикуют", - заявил президент США.
 
Он отметил, что с этой задачей "отлично справляется Дэн" (Дэниел Скавино - помощник Трампа, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях).
 
При этом американский лидер подчеркнул, что содержание его сообщений перед публикацией никто не проверяет.
 
Напомним, Трамп активно размещает сообщения на различные темы в Twitter и Facebook. В в настоящее время у него более 80 миллионов подписчиков Twitter и свыше 29 миллионов в Facebook.
 
Президента США неоднократоно критиковали за Twitter-политику и даже выпустили сборник его твитов с карикатурами.
 

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Теги: США, Facebook, twitter, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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