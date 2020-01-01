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Иран направил пять танкеров в Венесуэлу

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Первое судно с топливом прибыло в республику, несмотря на запрет со стороны США. В ближайшее время прибудут еще четыре корабля.
Танкер Fortune доставил топливо в Венесуэлу
Танкер Fortune доставил топливо в Венесуэлу
marinetraffic.com
 
Иранский танкер Fortune доставил топливо в Венесуэлу. Об этом 24 мая сообщило агентство IRNA.
 
Судно вышло из иранского порта Шахид-Раджаи 72 дня назад. Отмечается, что в ближайшие дни в южноамериканскую республику должны прибыть еще четыре иранских танкера.
 
Отмечается, что Тегеран предоставляет Каракасу 1,5 миллиона баррелей бензина и нефти.
 
Венесуэла остро нуждается в бензине, так как ее сеть нефтепереработки работает в этом году примерно на 10% от общей производительности. Страна, которая находится под действием американских санкций, полагается только на импорт сырья.
 
Ранее стало известно, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.
 
Напомним, из-за американских санкций экономика Венесуэлы терпит убытки в размере 116 миллиардов долларов.
 

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Теги: Иран, топливо, бензин, Венесуэла, поставка, танкер
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Источник: korrespondent.net

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