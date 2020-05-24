В Иране сильное землетрясение повредило памятники древности

Подземные толчки нанесли серьезный ущерб исторической части города Дехдешт в юго-западной провинции.

В Иране 24 мая произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Подземные толчки серьезно повредили древние районы города Дехдешт, сообщает IRNA

Как отметили в Управлении культурного наследия и ремесел провинции Кохгилуя и Бойерахмед, в результате подземных толчков были повреждены многие исторические памятники, в том числе караван-сарай.

Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров недалеко от города Догонбедан.

По данным Earthquake-Report , пострадали 16 человек.

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