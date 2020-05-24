В Иране сильное землетрясение повредило памятники древности
Подземные толчки нанесли серьезный ущерб исторической части города Дехдешт в юго-западной провинции.
В Иране 24 мая произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Подземные толчки серьезно повредили древние районы города Дехдешт, сообщает IRNA.
Как отметили в Управлении культурного наследия и ремесел провинции Кохгилуя и Бойерахмед, в результате подземных толчков были повреждены многие исторические памятники, в том числе караван-сарай.
Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров недалеко от города Догонбедан.
По данным Earthquake-Report, пострадали 16 человек.
Dangerous #earthquake near Dogonbadan, #Iran, felt in #Kuwait - https://t.co/bjXzjsVtV6 pic.twitter.com/QAgoDDTYco— Earthquake Report (@ShakingEarth) May 24, 2020
Today, 5.2 magnitude earthquake hit Dogonbadan city in Chaharmahal province, south #Iran. Aftershocks have been reported. 6 people were injured. @Iranian_RCS deployed 8 teams to provide support. @ifrc pic.twitter.com/p3f03yxY20— IFRC Middle East and North Africa (@IFRC_MENA) May 24, 2020
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