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В Иране сильное землетрясение повредило памятники древности

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Подземные толчки нанесли серьезный ущерб исторической части города Дехдешт в юго-западной провинции.
В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Getty Images
 
В Иране 24 мая произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Подземные толчки серьезно повредили древние районы города Дехдешт, сообщает IRNA.
 
Как отметили в Управлении культурного наследия и ремесел провинции Кохгилуя и Бойерахмед, в результате подземных толчков были повреждены многие исторические памятники, в том числе караван-сарай.
 
Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров недалеко от города Догонбедан. 
По данным Earthquake-Report, пострадали 16 человек.

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Теги: история, Иран, фото, Древности, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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