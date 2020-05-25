Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Совете Европы опасаются применения биологического оружия после COVID

Комментариев: 1
Экстремистские группировки могут начать применять биологическое оружие после пандемии коронавируса, предупреждают эксперты СЕ.
Дворец Европы в Страсбурге
Дворец Европы в Страсбурге
coe.int
 
После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом.
 
Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал, говорится в заключении экспертов. Его в понедельник, 25 мая, приводят издания Funke Mediangruppe.

Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении.

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

В США изучают потенциал коронавируса в качестве биологического оружия

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: эксперты, биологическое оружие, Коронавирус, Совет Европы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    25.05.2020, 07:44
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Якщо десь буде виявлено біологічну лабораторію серед терористів, треба знищити усіх хто з ними зв'язан.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь