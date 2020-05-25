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На Сицилии неизвестное судно высадило 400 беженцев

Комментариев: 2
Кораблю удалось скрыться от вертолетов и кораблей береговой охраны. Они так и нашли судно-нарушитель.
Нелегальные мигранты (архивное фото)
Нелегальные мигранты (архивное фото)

Неизвестное судно 24 мая высадило на Сицилии 400 беженцев и скрылось. Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что силы береговой охраны не смогли отследить корабль, который подвез мигрантов к пляжу в городе Пальма ди Монтекьяро.

Оказавшись на суше, беженцы просили проезжающих водителей довезти их до ближайшего населенного пункта. 

Полиция и солдаты попытались задержать их, так как всем прибывшим в страну необходимо провести на карантине две недели.

По данным СМИ, это самая крупная группа мигрантов из высаживавшихся на Сицилии за последние несколько лет.

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Теги: судно, корабль, беженцы, Сицилия, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    25.05.2020, 07:41
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Якщо серед них е хоча б один з COVID-19, при перебуванні їх у суспільному лагері більшість може померти.
thebestdraw    25.05.2020, 08:21
Оценка:  0
thebestdraw
чушь. Там молодые здоровые пацаны. Никто не умрёт от твоего гриппа
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