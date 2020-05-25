На Сицилии неизвестное судно высадило 400 беженцев

Кораблю удалось скрыться от вертолетов и кораблей береговой охраны. Они так и нашли судно-нарушитель.

Неизвестное судно 24 мая высадило на Сицилии 400 беженцев и скрылось. Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что силы береговой охраны не смогли отследить корабль, который подвез мигрантов к пляжу в городе Пальма ди Монтекьяро.

Оказавшись на суше, беженцы просили проезжающих водителей довезти их до ближайшего населенного пункта.

Полиция и солдаты попытались задержать их, так как всем прибывшим в страну необходимо провести на карантине две недели.

По данным СМИ, это самая крупная группа мигрантов из высаживавшихся на Сицилии за последние несколько лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet