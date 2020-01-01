Первая европейская страна победила коронавирус

В Черногории 20 дней подряд не фиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом, а все ранее заболевшие вылечились.

В Черногории все ранее инфицированные коронавирусом пациенты излечились от этой болезни. Таким образом Черногория первая в Европе победила эпидемию. Об этом вечером в воскресенье, 24 мая, сообщил президент Черногории Мило Джованович в своем Twitter.

Он отметил, что Институт общественного здоровья в Подгорице 20 дней подряд не фиксировал новых случаев заболевания.

"Ноль больных!.. Государственные органы власти и все черногорское общество продемонстрировали высокий уровень ответственности в решении этой проблемы, а наша система здравоохранения доказала, что она организована, предана своему делу и компетентна", - заявил Джованович.

Он также добавил, что теперь стране нужно продолжать борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Первый случай коронавируса обнаружили в Черногории 17 марта. Всего власти сообщали о 324 заболевших и девяти умерших вследствие заражения.

Напомним, еще в конце апреля сообщалось, что в Черногории уже три дня не фиксируют новых случаев заражения.

Позже стало известно, что Черногория планирует открыть турсезон с 1 июля.

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