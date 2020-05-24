США грозят Китаю санкциями за "захват" Гонконга

Китай может навязать своему региону закон, который в Гонконге считают нивелированием свобод. В США прогнозируют, что в этом случае город перестанет быть азиатским финансовым центром.

Гонконг - специальный административный район КНР, один из ведущих финансовых центров мира zyalt.livejournal.com

Белый дом может ввести санкции в отношении как Пекина, так и администрации Гонконга, если власть Китайской Народной Республики (КНР) одобрит законопроект о национальной безопасности Гонконга. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайан, сообщает в воскресенье, 24 мая, CNBC.

"Похоже, что этим законом о нацбезопасности КНР, по сути, захватит Гонконг, а если они это сделают, в таком случае будут введены санкции в отношении Гонконга и КНР", - отметил О’Брайан.

Отмечается, что подобные шаги коммунистической верхушки могут поставить под удар особый автономный статус Гонконга, что помогало развивать статус мирового финансового центра.

"Трудно представить, как Гонконг сможет остаться азиатским финансовым центром, если подобное произойдет, и если КНР возьмет на себя управление. В таком случае, глобальные корпорации покинут город", - сказал О’Брайан.

Ранее ежегодный Национальный народный конгресс Китая включил в свою повестку дня проект закона О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга, который предусматривает ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену".

Ситуация может обостриться, поскольку Пекин теоретически может просто обойти избранных законодателей Гонконга и навязать свои изменения.

Гонконг является особым административным районом Китая. С того времени как Британия вернула Гонконгу суверенитет в 1997 году, район придерживался политики "одна страна, две системы", что позволило ему получить определенные свободы, которых нет у остального Китая.

Сторонники демократии в Гонконге считают такой шаг очередной попыткой коммунистического руководства Китая нивелировать местные свободы.

В прошлом году Гонконг переживал волну бурных протестов и общественного недовольства, а также требования демократических реформ. Руководство Китая считает, что закон О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга необходим для предотвращения повторения таких акций протеста.

Ранее в Китае заявили США, что вопрос Гонконга является делом внутренней политики КНР, в которую не имеет права вмешиваться ни одна страна.

Напомним, в мае в Гонконге снова начались протесты. Активисты требовали полной демократии и расследования действий полиции на предыдущих демонстрациях.

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