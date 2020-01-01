Тайвань заявил, что усилит помощь протестующим Гонконга

В Тайване заявили, что пули и репрессии - не выход и пообещали еще активней предоставлять народу Гонконга необходимую помощь.

Власти Тайваня пообещали жителям Гонконга "необходимую помощь" во ходе вновь начавшихся протестов из-за предложенного Китаем закона о нацбезопасности. Об этом заявила президент Тайваня Цай Инвэнь, передает в понедельник, 25 мая, Reuters.

Предложение о помощи народу Гонконга президент Тайваня опубликовала после того, как полиция Китая разогнала водометами и слезоточивым газом недавний митинг в Гонконге.

Позднее в воскресенье, 24 мая, на своей странице в Facebook Цай заявила, что предлагаемый закон о нацбезопасности представляет собой серьезную угрозу свободе Гонконга и независимости судебной власти. Она сказала, что пули и репрессии - это не способ удовлетворить чаяния народа Гонконга на свободу и демократию.

"Перед лицом меняющейся ситуации международное сообщество активно протянуло руку помощи народу Гонконга", - написала она.

Перед этим министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что закон о национальной безопасности в Гонконге "должен вступить в силу немедленно". По его словам, необходимость закона показали многомесячные акции протеста в Гонконге в 2019 году, которые, как считают в Пекине, "серьезно угрожали национальной безопасности Китая".

Как известно, протесты в Гонконге начались после того, как Китай принял закон об экстрадиции, который, по мнению Гонконга, нарушал правила автономии этого особого региона. Пандемия коронавируса приостановила протесты. Однако в это время Китай разрабатывал законопроект, который бы позволил разгонять протесты, ссылаясь на "угрозу нацбезопасности".

Из-за протестов в Гонконге Тайвань стал убежищем для растущего числа митингующих Гонконга. На территории Тайваня не действует принятый КНР закон об экстрадиции. Китай в свою очередь обвиняет сторонников независимости Тайваня в сговоре с протестующими.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против Китая в случае принятия закона о национальной безопасности Гонконга.

Напомним, в мае в Гонконге снова начались протесты. Активисты требовали полной демократии и расследования действий полиции на предыдущих демонстрациях.

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