В Северной Корее появилась новая ракетная субмарина - СМИ

Новая неатомная ракетная подводная лодка может иметь водоизмещение 3 тысячи тонн и вооружена тремя новыми баллистическим ракетами средней дальности Pukguksong-3.

В составе ВМС Северной Кореи в скором времени может появиться новая ракетная подводная лодка. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские разведывательные круги.

"По нашим данным, подводная лодка готова к поступлению на вооружение ВМС КНДР. Мы внимательно следим за ее введением в строй", - приводит агентство заявление источников.

Так, по данным южнокорейской разведки, новая неатомная ракетная субмарина построена на военных верфях в городе Синпхо на восточном побережье страны. Подлодка может иметь водоизмещение 3 тыс. тонн и вооружена тремя новыми баллистическим ракетами средней дальности Pukguksong-3. В октябре 2019 года состоялся первый испытательный пуск этой ракеты. Она пролетела 450 км на максимальной высоте около 910 км.

Новая ракетная подлодка может войти в состав стратегических сил КНДР, арсенал которых сейчас составляют бомбардировщики и ракеты с ядерными боеголовками, отмечает агентство.

СМИ связывает поступление на вооружение ВМС КНДР новой ракетной субмарины с заявлением Пхеньяна в конце 2019 года о том, что "Север в ближайшее время может продемонстрировать новое стратегическое оружие".

Отмечается, что в состав ВМС КНДР в настоящее время входят 70 подводных лодок устаревших типов. По оценке разведки Южной Кореи, они не могут действовать за пределами территориальных вод КНДР.

Напомним, накануне Ким Чен Ын пообещал сдерживать ядерную войну. Об этом он заявил на совещании по обсуждению мер новой политики по усилению сдерживания ядерной войны.

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