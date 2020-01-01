В Швеции заработала мобильная связь 5G

Воспользоваться связью нового поколения можно в трех крупнейших городах страны при наличии пакета с безлимитным интернетом.

Большинство абонентов в Швеции пока не имеют телефонов с поддержкой 5G

Первая сеть мобильной связи поколения 5G заработала в Швеции в воскресенье, 24 мая. Об этом сообщила телеком-компания Tele2 в пресс-релизе.

Глава компании Андерс Нильссон сообщил, что мобильной связью 5G в Швеции теперь можно воспользоваться в Стокгольме, Гетеборге и Мальмё.

Подключение к 5G автоматически получают только клиенты Tele2, использующие безлимитный интернет. При этом большинство находящихся в обращении телефонов не поддерживают мобильную связь нового поколения.

Новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G.

Между тем в понедельник, 25 мая, мобильную связь 5G запустили шведские операторы мобильной связи Telia и Ericsson.

Мобильная связь 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных – она может достигать 25 Гб/с, что позволяет в режиме реального времени транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

Как сообщалось, в финской компании Nokia заявили о мировом рекорде скорости передачи данных в сетях 5G. Компания утверждает, что смогла достичь скорости 4,7 Гбит в секунду во время тестов на оборудовании базовых станций.

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