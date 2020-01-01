Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экономика ФРГ не ощущала такого кризиса более 10 лет

Комментариев: 0
Еще более существенное падение ВВП в стране предотвратили инвестиции в строительный сектор.
За год падение ВВП составило 2,3%
За год падение ВВП составило 2,3%
Pixabay
 
Экономика Германии с начала года по март сократилась на 2,2% по сравнению с IV кварталом 2019 года, об этом свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). 
 
 
С такими показателями падение ВВП страны стало максимальным с первого квартала 2009 года.
 
В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 2,3%.
 
Результаты совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с ожиданиями аналитиков.
 
И хотя пандемия не имела существенного влияния на экономику в январе-феврале, ее экономические последствия стали достаточно ощутимы уже в первом квартале.
 
Аналитики отмечают сокращение потребительских расходов на 3,2% в квартальном выражении, капиталовложений бизнеса в оборудование - на 6,9%. Государственные расходы и инвестиции в строительный сектор оказали стабилизирующий эффект на экономику и предотвратили еще более существенное падение ВВП.
 
Объем внешней торговли страны в отчетный период также сократился. По предварительным данным, экспорт снизился на 3,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, импорт - на 1,6%.
 
Еще сообщалось, что экономика ФРГ пережила рекордный спад с гитлеровских времен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экономика, Германия, ВВП, экспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь