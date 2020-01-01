Экономика ФРГ не ощущала такого кризиса более 10 лет
Еще более существенное падение ВВП в стране предотвратили инвестиции в строительный сектор.
Экономика Германии с начала года по март сократилась на 2,2% по сравнению с IV кварталом 2019 года, об этом свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
С такими показателями падение ВВП страны стало максимальным с первого квартала 2009 года.
В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 2,3%.
Результаты совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с ожиданиями аналитиков.
И хотя пандемия не имела существенного влияния на экономику в январе-феврале, ее экономические последствия стали достаточно ощутимы уже в первом квартале.
Аналитики отмечают сокращение потребительских расходов на 3,2% в квартальном выражении, капиталовложений бизнеса в оборудование - на 6,9%. Государственные расходы и инвестиции в строительный сектор оказали стабилизирующий эффект на экономику и предотвратили еще более существенное падение ВВП.
Объем внешней торговли страны в отчетный период также сократился. По предварительным данным, экспорт снизился на 3,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, импорт - на 1,6%.
Еще сообщалось, что экономика ФРГ пережила рекордный спад с гитлеровских времен.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент