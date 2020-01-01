Экономика ФРГ не ощущала такого кризиса более 10 лет

Еще более существенное падение ВВП в стране предотвратили инвестиции в строительный сектор.

За год падение ВВП составило 2,3% Pixabay

Экономика Германии с начала года по март сократилась на 2,2% по сравнению с IV кварталом 2019 года, об этом свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

С такими показателями падение ВВП страны стало максимальным с первого квартала 2009 года.

В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 2,3%.

Результаты совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с ожиданиями аналитиков.

И хотя пандемия не имела существенного влияния на экономику в январе-феврале, ее экономические последствия стали достаточно ощутимы уже в первом квартале.

Аналитики отмечают сокращение потребительских расходов на 3,2% в квартальном выражении, капиталовложений бизнеса в оборудование - на 6,9%. Государственные расходы и инвестиции в строительный сектор оказали стабилизирующий эффект на экономику и предотвратили еще более существенное падение ВВП.

Объем внешней торговли страны в отчетный период также сократился. По предварительным данным, экспорт снизился на 3,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, импорт - на 1,6%.

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