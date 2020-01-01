Землетрясение началось во время эфира премьер-министра Новой Зеландии

Студия начала дрожать, но политик улыбалась и была спокойной. Джасинда Ардерн привыкла к землетрясениям, как и большинство новозеландцев.

Во время интервью в прямом эфире премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн произошло землетрясение. Об этом сообщает The Guardian.

"У нас здесь просто небольшое землетрясение. Довольно приличная встряска, но если вы видите, что что-то движется позади меня, то Улей (название здания парламента в Новой Зеландии, - ред.) движется сильнее", - пошутила Арден.

Отмечается, что большинство новозеландцев привыкли к частым землетрясениям. В этот раз землетрясение силой 5,9 баллов произошло в 30 км от города Левин на глубине 37 км.

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